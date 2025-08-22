Trump válaszolt Orbán Viktor levelére, kiállt a magyarok mellett

„Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.” Erről írt a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor – írja a Magyar Nemzet.