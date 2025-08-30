56 perce
Orbán Viktor: írjunk együtt történelmet
Országos találkozót tartanak szeptember 20-án.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő.
Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!
Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a Gyűlésre! A helyek rohamosan fogynak” – írta Orbán Viktor szombaton a Facebook-oldalán, számolt be róla a Magyar Nemzet. A kormányfő hozzátette, hogy aki nem akar lemaradni az regisztráljon ezen a linken.
A gyűlés közösségi oldalán a szervezők azt írják:
Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol, ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk.
Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol
- beszédekkel,
- zenével
- és szellemi kiállítótérrel
készülnek a szervezők.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.