A miniszterelnök szerint valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon
A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben elárulta, hogy hány Digitális Polgári Kör kapott eddig zöld utat. „A Digitális Polgári Kör égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolunk az online gyűlöletkultúra terjedésének” – fogalmazott Orbán Viktor, aki a DPK-hoz való csatlakozásra is buzdított.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
„Valóságos digitális forradalom van kibontakozóban Magyarországon” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A csendes, hazaszerető többség megelégelte a baloldal ámokfutását és a tiszás álprofilok őrjöngését a közösségi médiában
– tette hozzá.
Orbán Viktor megjegyezte,
a Digitális Polgári Kör (DPK) égisze alatt közösen végleg megálljt parancsolnak az online gyűlöletkultúra terjedésének.
Ennek érdekében a mai napon a több mint 1200 DPK alapítási kérelem közül 500-at pozitív elbírálásban részesítettünk, így számukra engedélyezzük Digitális Polgári Kör megalapítását
– közölte.
A kormányfő a bejegyzésben felhívta a figyelmet arra, hogy aki még nem csatlakozott, az lépjen a Digitális Polgári Körbe a https://dpkor.hu oldalon.