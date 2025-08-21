augusztus 21., csütörtök

Légicsapás

1 órája

Tűz és sérültek Munkácson az orosz rakétatámadás után

Augusztus 20-ról 21-re virradó éjszaka rakéták csapódtak be Kárpátalján, Munkácson. A támadás során egy ipari létesítmény megsérült, tűz keletkezett, és többen megsérültek. A helyiek számára az éjszaka rendkívül traumatikus élmény volt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált az eseményekre, mint írta: a délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban.

Tűz és sérültek Munkácson az orosz rakétatámadás után

Mentőszolgálatok és tűzoltó egységek dolgoznak a helyszínen, miután orosz rakétatámadások érték egy amerikai tulajdonú vállalat gyárát Kárpátalján, Ukrajnában, 2025. augusztus 21-én

Forrás: AFP

Popovics Pál így idézte fel a történteket a Magyar Nemzetnek: „Arra ébredtünk, szerintem az egész város, hogy az egész ház remegett. Ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy Munkácson már egy ideje légiriadó van.”

Elmondása szerint kiment az udvarra, hogy szétnézzen.

Nem láttam sem fényt, sem mást, és pont akkor zúgott el a fejem felett a második rakéta. Nagyon gyors volt, olyan volt a hangja, mint egy vadászgépnek, és másodpercek múlva jött egy óriási vörös fény, aztán az akciónak a hangja.

Az (a robbanás) nagyon félelmetes volt, minden beleremegett. Aztán már láttam a füstöt, sejtettük, hogy a város szélén lévő gyár környékéről jöhet. Hajnalodott, és egyre vastagabb, sötétebb füstoszlop húzódott a város felé, égett szag terjengett a levegőben” – magyarázta Popovics Pál. 

A teljes interjú ITT olvasható el.

Már 12 sebesültje van a Munkácsot ért rakétatámadásnak

Az orosz hadsereg rakétákkal és drónokkal végrehajtott kombinált légicsapást mért Ukrajnára, az eddigi adatok szerint 12 ember sérült meg a Kárpátalja második legnagyobb városát, Munkácsot ért rakétacsapásban − jelentették ukrán országos és megyei hírportálok a Munkácsi Városi Tanács hivatalos Facebook-oldalán közzétett információk alapján.

Reggel helyi idő szerint 7 óráig a sürgősségi mentőszolgálat 10 embert vitt be a Szent Márton kórházba, 2 személy pedig önállóan fordult orvosi segítségért. Minden sebesültnek időben orvosi segítséget nyújtottak és minden szükséges ellátást megkapnak, állapotuk stabil

− áll a munkácsi önkormányzat közleményében.

Korábban a helyi és országos hírportálok közölték, hogy az éjszakai kombinált légitámadás során rakétatalálat érte az egyik munkácsi iparvállalatot, ahol tűz ütött ki, a katasztrófavédők a következmények elhárításán dolgoznak. A város lakóit arra kérték, hogy zárják be az ablakokat és lehetőség szerint ne menjenek ki az utcára.

Ez a bűncselekmény ismét bizonyítja: az ellenség még a hátországban, a polgári célpontokat is megpróbálja támadni. A cél egyértelmű - megfélemlíteni az embereket

− közölte hivatalos Facebook-oldalán Miroszlav Bileckij, Kárpátalja megye katonai kormányzója.

Szijjártó Péter: a legfrissebb ukrajnai hírek bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség

A délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban − írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az Ukrajnát ért újabb légitámadások ismét azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség.

Mindenkinek, minden erejével azon kell dolgoznia, hogy minél előbb létrejöjjön a háborút lezáró békemegállapodás! Csak így lehet elejét venni a további vérontásnak és pusztításnak

− szögezte le.

Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált az eseményekre. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója így fogalmazott: 

Az elmúlt éjszaka eseményei nem azt bizonyítják, hogy nincs szükség béketárgyalásra. Épp ellenkezőleg, azt bizonyítják, hogy a béketárgyalásra mindennél nagyobb szükség van.

Munkács: amerikai gyár is célpont volt az orosz támadásban

Kárpátalján egy amerikai kötődésű elektronikai üzem közvetlen találatot kapott, ami komoly károkat okozott. Az ukrán külügyminiszter kiemelte, hogy a gyár kizárólag civil célokra szolgál, és semmilyen kapcsolatban nem áll katonai tevékenységgel vagy az ukrán hadiparral − írja a Magyar Nemzet.

Az orosz rakétatámadás a Flex elektronikai üzemét érte Munkácson, amely civil áldozatokkal járt és súlyos károkat okozott. 

A legfiatalabb sérült 22 éves, a legidősebb 63.

A támadásban legalább 15 ember megsérült, közülük egy válságos állapotban van. Az ukrán külügyminiszter sürgette a légvédelem megerősítését – írja a zn.ua. 

 

