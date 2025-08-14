augusztus 14., csütörtök

Kényszersorozás

2 órája

Menczer Tamás: az ukránok szőnyeg alá söpörnék Sebestyén József ügyét, Magyar Péter hallgat

Menczer Tamás szerint „kutya kötelességünk” feltárni az ukránok aljasságát. Hangsúlyozta, hogy a kényszersorozás közben meggyilkolt Sebestyén József ügyét az ukránok szőnyeg alá akarják söpörni, és Magyar Péter hallgat.

MW
Menczer Tamás: az ukránok szőnyeg alá söpörnék Sebestyén József ügyét, Magyar Péter hallgat

Sebestyén József sírjánál járt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

Forrás: Facebook/Hankó Balázs oldala

Mint ismert, egy beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be az ukránok, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg. Egy videó is nyilvánosságra került, amelyen az látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és trágár szavakkal illetik a kárpátaljai magyar férfit.  A videón a brutális toborzótisztek és Sebestyén József beszélgetése is hallható. A férfi halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. A férfi halálával összefüggésben, emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI). 

20241209_SZAK6054_048
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója
Fotó: Szakony Attila / Forrás: Zalai Hírlap

Nem hagyjuk, hogy ezt az ügyet a szőnyeg alá söpörjék az ukránok

– hangsúlyozta Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifogásolta, hogy Magyar Péter, aki Menczer szerint „a magyar Zelenszkij, aki pont olyan ripacs, mint az a komédiás”, nem szól egy szót sem az agyonvert Sebestyén József érdekében, sőt még azt is tagadja, hogy agyonverték az ukránok.

Menczer Tamás úgy fogalmazott: 

Nekünk kutya kötelességünk, hogy bemutassuk az ukránok aljasságát, hogy mit tettek, és hogy nem is akarják kivizsgálni, és hogy azt is bemutassuk, hogy erről az ukránok és Brüsszel bábja, Magyar Péter meg hallgat.

