Menczer Tamás: harc nélkül nem lehet győzni (videó)
Nem lehet csak széplelkűséggel, harc nélkül eljutni a célhoz – közölte Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója kifejtette a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök szerepét.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
– A Harcosok Klubja az út a győzelembe – jelentette ki közösségi oldalán Menczer Tamás.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója rámutatott: ez egy nagy közösség, amelyben mindenkinek megvan a helye.
