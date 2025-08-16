augusztus 16., szombat

Medvegyev összefoglalta az alaszkai csúcs tanulságait

Fordulópontknt értékelte az orosz elnök bizalmasa a Trump–Putyin-találkozót. Az Origo hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy Dimitrij Medvegyev öt pontban foglalta össze az alaszkai csúcs legfontosabb eredményeit.

MW
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese

Forrás: Sputnik / AFP

Fotó: Yekaterina SHTUKINA

Medvegyev értékelte az alaszkai csúcsot. Véleménye szerint szerint helyreállt a legmagasabb szintű párbeszéd mechanizmusa, és Putyin részletesen ismertette az orosz–ukrán háború lezárásának feltételeit Trump elnökkel. A Fehér Ház vezetője a megbeszélés után egyelőre elállt a nyomásgyakorlás fokozásától, a felelősséget pedig Kijevre és Európára hárították át – írta meg az Origo. 

TRUMP, Donald; PUTYIN, Vlagyimir
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én 
Fotó: Julia Demaree Nikhinson

A hírportál arról számolt be, hogy 

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi államfője a Telegram-csatornájánaz augusztus 15-i, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót értékelte.

A Medvegyev által közzétett öt pontot IDE kattintva olvashatja el. 

 

 

