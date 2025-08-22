Magyar Péter és a pártja is komoly bajban van

A lapnak nyilatkozó elemző szerint „ironikus módon egyedül azzal sikerült némi figyelemhez jutnia, hogy a baloldali sajtó és Magyar is önmagára asszociált az ünnepi műsor Orseolo Péterről szóló része kapcsán”.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Hatlaczki Balazs



Zila János szerint

Magyar Péter és pártja legnagyobb problémája, hogy május óta komoly lejtmenetben vannak.

Az ukrán kémbotrány sok választóban megteremtette vagy megerősítette azt a benyomást, hogy az ország vezetését nem lehet rábízni, mert a hazánk jövőjét alapjaiban befolyásoló kérdés vagy kérdéskörök kapcsán nem szuverén szereplő, hanem külső erőkhöz igazodik. Nemrég pedig azt is megtudtuk, hogy a sajtó szerint hazánkból az ukrán titkosszolgálathoz fűződő szoros kötődése miatt kiutasított, korábban Magyar Péternek kijevi utat szervező Tseber Roland Tisza-szigetet alapított Kárpátalján, vagyis a párt szervezetrendszerében is megjelent

– jelentette ki az Alapjogokért Központ elemzője, aki arról is beszélt, hogy Márki-Zay Péterhez hasonlóan Magyar Péter is kezdi elveszíteni a varázsát.

A részleteket ide kattintva olvashatja el.