Magyar Péter kidobatja a kritikusokat a párt rendezvényeiről, a jogvédők hallgatnak

Az elmúlt időszakban több videó is bejárta a közösségi médiát, amelyeken a politikai szereplőként egyre aktívabb Magyar Péter utcafórumain feszült hangulatú jelenetek láthatók. Egyes felvételeken a kritikus kérdéseket feltenni próbáló polgárokat rövid úton távozásra szólítják fel, máskor a megszólalni kívánókat hangos bekiabálásokkal nyomják el − írja a Magyar Nemzet.

A felvételek és beszámolók nyilvánosan is elérhetők, mégis szembetűnő, hogy a magukat rendszerint a szólásszabadság őreként pozicionáló civil szervezetek, köztük

a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), a Helsinki Bizottság, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) és a Magyar Újságírók Közössége (MUK) eddig nem adtak ki nyilatkozatot az ügyben.

Hasonló esetekben a felsorolt szervezetek gyorsan és határozottan reagálnak, különösen akkor, ha a vitás helyzet kormányközeli szereplőkhöz kapcsolódik. Most azonban nem érkezett hivatalos állásfoglalás részükről.