Hallgatással védi Magyar Péter hazugságait a Magyar Orvosi Kamara

„Attól félek, legközelebb abból lesz itt országos szenzáció, hogy kiégett egy villanykörte” – idézte a lap Lőrincz Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Kórház orvos igazgatójának azzal kapcsolatos nyilatkozatát, hogy a napokban Magyar Péter kénytelen volt elismerni, hogy korábbi vádaskodásaival ellentétben a kórházban sikerült jól kezelni egy baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet. Mint az intézményvezető hangsúlyozta: az ellátás folyamatosságát és biztonságát veszélyezteti, ha valaki hamis információkat közöl. Mindennap azon dolgoznak, hogy a kórházi baktériumfertőzés miatt kialakult helyzetet minél hamarabb megoldják.

A közösségi médiában és egyéb médiafelületeken számtalan téves információ kering, ami minket próbál meghazudtolni és úgy beállítani, hogy miért nem úgy van, ahogy mi tájékoztatást adtunk a lakosságnak a kórházban zajló folyamatokról. Szeretnék arra kérni mindenkit, hogy ne tájékoztasson hamisan, mert ez valóban alkalmas arra, hogy megingassa az egészségügyi ellátórendszerbe vetett bizalmat

– fogalmazott a kórházigazgató, aki azután szólalt meg, hogy Magyar Péter felkereste az intézményt, számonkérve annak vezetését a baktériumfertőzés ­miatt. A pártelnök Székesfehérváron kijelentette: nemcsak fogyasztásra, hanem fürdésre és tisztálkodásra is alkalmatlan a kórházi víz, mert fertőző baktériumokat találtak benne. A vádaskodást azzal folytatta: szerinte ­káosz uralkodik a székesfehérvári kórház szülészetén, az intézményben megjelenő baktériumfertőzés ellen tehetetlenek, és az osztályon lévőket sem megfelelően látják el – idézte fel a cikk.