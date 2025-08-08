Magyar Péter zavarában megdicsérte a magyar oktatást, majd gyorsan visszakozott

A Magyar Nemzet cikke szerint kínos pillanatba szaladt bele a tiszás vezér, Magyar Péter, aki pártja tiszaalpári fórumán, amikor egy résztvevő kérdésére válaszolt, véletlenül elismerően beszélt a magyar oktatás színvonaláról.

Magyar Péter a tiszaalpári fórumon

Forrás: Magyar Nemzet/képernyőfotó

Magyart láthatóan megzavarta a kérdés összetettsége, hirtelen megdicsérte az oktatást, majd észbe kapott és gyorsan korrigálta az elszólását, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.

A lap online felületén megjelent cikk emlékeztet, hogy nem ez az első eset, hogy a Tisza Párt vezetője elszólja magát, példaként említik, kedden a 2026-os választások kapcsán véletlenül azt mondta:

Ha ma lennének a választások, szerintem ma már mindenki tudja, kétharmaddal győzne a Fidesz.

Magyar ekkor is megváltoztatta véleményét, és a Tisza győzelmét vizionálta.