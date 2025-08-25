3 órája
Halmozza a luxusnyaralásokat Magyar Péter élettársa
A Ripost információja szerint a Tisza Párt elnöke sok tízmillió forinttal támogatta barátnője utazásait.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balázs
Miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy „luxusnyaralásokra” – például a horvát tengerpartra – mennek pihenni, addig arról mélyen hallgat, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik kikapcsolódni – írja a Ripost.
A portál cikke szerint a Tisza Párt elnökének élettársa, Szabó Ilona – vagy ahogy mindenki ismeri – Ilike a közelmúltban megjárta
- az Egyesült Államokat,
- Tanzániát,
- Kínát,
- Ausztráliát,
- Argentínát,
- Marokkót,
- Kanadát,
- Kazahsztánt,
- Brazíliát,
- Bolíviát,
- Perut
és még számos európai országot.
A Ripost információja szerint Magyar Péter sok tízmillóval finanszírozza Ilike luxushobbiját.
A portál úgy tudja, Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.
