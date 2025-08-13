augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

A brüsszeli terv

14 órája

Orosz hírszerzés: az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon

Címkék#kormányváltás#Brüsszel#Ukrajna#Magyarország#Magyar Péter#Ursula von der Leyen

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) szerint Brüsszel aktívan dolgozik azon, hogy hatalomváltást érjen el Magyarországon. Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Bizottság komolyan tanulmányozza a forgatókönyveket, hogy Magyar Pétert juttassa hatalomra – írja a Magyar Nemzet.

MW
Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi kormányváltásnak a forgatókönyveit

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Maxym Marusenko

Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ-ra hivatkozva idézett a Magyar Nemzet. 

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy And European Commission President Ursula Von Der Leyen Attend A Joint Press Conference In Kyiv
A jelentés szerint Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit
Fotó: Maxym Marusenko / Forrás: NurPhoto via AFP

Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt

– áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy „Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében”.

Magyarország legutóbbi döntése, hogy megvétózza az új, hét évre szóló uniós költségvetési tervezetet, amely Budapest szerint Európa militarizálására és a Moszkvával való háború előkészítésére irányul, az utolsó csepp volt, amelytől az euróbürokraták elvesztették türelmüket

– tette hozzá a közlemény, amely szerint

 Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit, és Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni.

Hozzátették azt is, hogy

 „az Európai Bizottság elnöke a brüsszeli elithez lojális Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét tartja a kormányfői poszt legfőbb esélyesének.”

Az Európai Bizottság azt tervezi, hogy a 2026 tavaszán tartandó parlamenti választásokon, ha nem előbb, hatalomra juttatja őt.

A teljes cikket a további részletekkel IDE kattintva olvashatja el. 

 

