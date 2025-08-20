Bíróság elé kellett állnia a hazánkból kitiltott antiszemita zenekar egyik tagjának

A 27 éves férfi, Liam Óg Ó hAnnaidh ellen – aki rajongói körében „Mo Chara” művésznevén, a bíróság előtt pedig Liam O'Hanna néven ismert – májusban emeltek vádat azzal a gyanúval, hogy a betiltott terrorszervezetként számontartott radikális libanoni síita szervezet, a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal a Kneecap együttes 2024 novemberi londoni koncertjén.

A vád szerint a terrorizmus elleni törvény alapján bűncselekménynek minősül bármely eszköz, például egy zászló olyan nyilvános megjelenítése, amely megalapozott gyanúját kelti annak, hogy az elkövető a betiltott szervezet támogatója.

A szerdai meghallgatás fő témája várhatóan Mo Chara azon érvelése lesz, mely szerint jogi szempontból „túl későn” került sor a vádemelésre. Amennyiben a bíróság elutasítja ezt az érvelést, Mo Chara valószínűleg nem kerülheti el a vallomástételt arról, hogy mit tett a koncerten, és bűnösnek tartja-e magát.

Mo Chara rajongói körében a tárgyalás előtt

Fotó: Justin Tallis / Forrás: AFP

Az ír és angol nyelvű rapszerzeményeivel fellépő belfasti Kneecap együttes – amelynek alapvető témái az ír identitás, valamint az Észak-Írországot az Ír Köztársasággal egyesíteni kívánó törekvés támogatása – az utóbbi időben arról vált ismertté, hogy koncertjein rendszeresen jelenített meg palesztinbarát üzeneteket. A májusi vádemelés után az együttes azzal védekezett, hogy a zászlót nem ők vitték fel a színpadra, hanem valaki odadobta, az ügyben indított jogi eljárást pedig „elterelési kísérletnek” minősítette.