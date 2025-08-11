24 perce
Pánikol a kihagyottak koalíciója, Kijevet és Brüsszelt sem hívták meg Alaszkába
Zelenszkij mindenáron megakadályozná a békét, jóllehet azt állítja, hogy az oroszok nem akarják azt. Ukrajna elnöke erősebb oroszellenes szankciókat sürget, miközben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin személyes találkozóra készül úgy, hogy a háborúpárti Európát és Ukrajnát kihagyják az egyeztetésből.
Egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén, ahol az amerikaiak és az oroszok a háború lehetséges lezárásáról tárgyalnak majd. Európának tehát nem osztanak lapot – írja cikkében a Magyar Nemzet.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a tárgyalás helyett ismét szankciók és nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvelt Moszkvával szemben. Szerinte erőre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.
Zelenszkij tehát továbbra is a harc folytatását erőlteti, miközben ragaszkodik hatalmához.
Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – írta a Lenta.
Az európai vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy ne kössenek megállapodást Ukrajna és Európa feje fölött. Friedrich Merz német kancellár az ARD műsorában hangsúlyozta:
Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.
Zelenszkij megköszönte az európai szövetségeseknek, hogy összefogtak az alaszkai csúcstalálkozó előtt. Az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta:
A háború befejezésének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki Ukrajna és népünk mellett áll.
Az EU külügyminiszterei hétfőn videokonferencián keresztül vitatják meg az alaszkai tárgyalásokat, amelyhez ukrán kollégájuk is csatlakozik.
Hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleg mégis részt vehet-e az alaszkai csúcson, illetve ha igen, milyen feltétele van ennek, megtudhatja
