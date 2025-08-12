Ukrán titkosszolgálati kapcsolatokkal vádolt férfi került a kárpátaljai Tisza-sziget élére

A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: ott volt mellette és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztje, ezenfelül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Tseber Roland nevét a kémbotrány és az tett országosan ismertté, hogy a férfi nagyon jó viszont ápol Magyar Péterrel, a Tisza Párt vezetőjével.

A Tisza-szigetalapítás kapcsán a Magyar Nemzet bemutatta, mi derült ki eddig Tseber Rolandról.

Az illegális tiszt

A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté a nemzetbiztonsági bizottság május 20-i ülése után beszélt részletesen Tseber Rolandról, akit tavaly ősszel utasítottak ki az országból. A magyar nemzetbiztonsági szervek már hosszú ideje megfigyelés alatt tartották a férfit, és az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították. Kocsis Máté elmondta: a férfi ukrán–magyar állampolgár volt 2017-ig, akkor lemondott a magyarról, bizonyára az ukrajnai politikai ambíciói miatt.

Megfenyegette a magyar miniszterelnököt

Tseber nem örülhetett túlságosan annak, hogy leleplezték, hiszen odáig elment, hogy megfenyegette a magyar miniszterelnököt. Az ukrán hírszerző a következőt posztolta a Facebookon:

Fidesz, ti patkányok vagytok, akiket sarokba szorítottak. És jól is tették. A következő lépés az enyém. Orbán Viktor.

