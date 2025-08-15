augusztus 15., péntek

Hazatérés

1 órája

Kiderült, mikor köszönthetjük újra itthon Kapu Tibort

Címkék#Kapu Tibor#HUNOR#Axiom – 4#itthon

A magyar kutatóűrhajós hazatárésével kapcsolatosan tájékoztatta a Magyar Nemzetet a HUNOR program. Kapu Tibor már jövő héten visszatér Magyarországra – tudta meg a lap.

MW
Kiderült, mikor köszönthetjük újra itthon Kapu Tibort

Kapu Tibor kutatóűrhajós

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Cristobal Herrera Ulashkevich

Kapu Tibor, Magyarország második nemzeti kutatóűrhajósa a küldetését követően augusztus 18-án, hétfőn tér haza – közölte a HUNOR program a lappal. 

A magyar kutatóűrhajós Houstonban tölti az utolsó napokat mielőtt Budapestre érkezik.

Kapu Tibor az Axiom–4 magánűrmisszió keretében hónapokkal ezelőtt indult a Nemzetközi Űrállomásra – idézte fel a cikk, amit itt olvashat el. 

