A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)
Augusztus 20. alkalmából adták át hazánk legmagasabb rangú kitüntetését.
Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Kapu Tibornak és Farkas Bertalannak, az első és a második magyar űrhajósnak ítélték oda idén a Magyar Szent István-rendet a nemzeti ünnep alkalmából.
A díjazottakat Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte és méltatta teljesítményüket. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.
Farkas Bertalan meghatottan vette át a kitüntetést, és köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a magyar űrprogram tekintélyt szerzett Magyarországnak, egyúttal sok sikert kívánt a következő magyar űrhajósoknak.
Kapu Tibor élete legnagyobb elismerésének nevezte a Magyar Szent István-rendet. Köszönetet mondott kollégáinak, akik segítették a küldetésében, és arról is beszélt, hogy jövőjét az űrkutatásban képzeli el.
Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt, esküt tettek az új tisztek
A Magyar Szent István-rend a legmagasabb rangú állami kitüntetés, amelyet a 2011. óta adnak át a Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb, különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismeréséül.
Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni: