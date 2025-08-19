1 órája
Harcosok órája: minden tárgyalással töltött perc közelebb visz a békéhez (videó)
Németh Balázs podcastsorozatának kedden Kovács Zoltán államtitkár és Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója voltak a vendégei. Beszéltek Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, valamint az európai vezetők washingtoni csúcstalálkozójáról, a béke lehetőségéről és a Szent István-nap körüli álhírekről, továbbá Magyar Péterről is.
– Egyetlen módja van előrelépni, amit a magyar miniszterelnök már három éve mond: le kell ülni egymással és beszélgetni kell – fogalmazott Kovács Zoltán a Harcosok órája keddi adásában Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni találkozójáról. A Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Magyar Nemzet tudósítása szerint elmondta, hogy az európaiaknak egy háborúpárti álláspontból kell most visszatérniük a béke oldalára.
Kiemelte, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag egyedüliként állt ki a háború kirobbanása óta a béke mellett.
Az államtitkár véleménye, hogy minden egyes perccel, amit tárgyalással töltenek, közelebb kerülünk a békéhez. Minél hamarabb kezdik el a világ vezetői a párbeszédet, annál nagyobb az esély – jegyezte meg a békemegállapodás kapcsán.
Hecckampány a nemzeti ünnep ellen
Kovács Zoltán az augusztus 20-i tűzijátékról szóló lejárató hírekről úgy nyilatkozott, hogy amit látnak, az része annak a politikai hecckampánynak, amely a közbeszédet uralja az ellenzéki oldalon.
A baloldal mindig gyűlölte a nemzeti ünnepeket
– tette hozzá.
Az államtitkár jelezte, hogy augusztus 16-a óta zajlanak a Szent István-nap rendezvényei, a tűzijátékot pedig a világ egyik legsikeresebb tűzijátékszervezője készíti elő.
Ez Európa legnagyobb ingyenes fesztiválsorozata
– húzta alá Kovács Zoltán, aki szerint a magyarok élvezik és szeretik augusztus 20-át.
Szerinte a magyar államiság története az egész világban példaértékű a megmaradásról és az összetartozásról szól, különös tekintettel arra, ami a 20. században Magyarországgal történt. Úgy véli, hogy a magyarság alapidentitásához tartozik az a keresztény kultúrkör, amelyben az államiságunk kialakult.
A nemzeti ünnep nem lehet vörös posztó
– tette hozzá.
Kovács Zoltán arra számít, hogy zavartalan, közel ideális viszonyok lehetnek a tűzijáték során.
Hatalmas érdeklődés az Otthon start program után
Az Otthon start program kapcsán keringő baloldali álhírekről az államtitkár elmondta, hogy óriási az érdeklődés a fix három százalékos hitel iránt. Mint jelezte, olyan kötöttségek vannak, amelyek ellentmondanak az ingatlanok drágulására vonatkozó véleményeknek.
A baloldal abban érdekelt, hogy a magyarok kiszolgáltatottak maradjanak
– vélekedett.
Kiemelte, hogy aki jól tervezi meg az életét, az nagy nyugalommal veheti igénybe az Otthon start hitelkonstrukciót. Kovács Zoltánt azért nem lepik meg a támadások, mert a magyar ellenzék hitvallása 2010 óta az, hogy mindent tagadnak, amit a kormány csinál.
Az európai vezetők kudarca
A Harcosok órája második részében Menczer Tamás Trump és Zelenszkij találkozója kapcsán elmondta, hogy az európai vezetők három és fél évig nem tettek semmit a békéért, és az amerikai elnök is tudja, hogy ezek a vezetők elbuktak. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint egy dolog biztos, amit Alexander Stubb finn elnök mondott, hogy az elmúlt két hétben közelebb kerültek a békéhez, mint az elmúlt három és fél évben.
Ukrajna nem lehet a NATO tagja, de kell egy olyan biztonsági rendszer, amely mindenki számára megfelelő
– jegyezte meg.
Menczer elmondta, hogy a brüsszeli vezetők minden pénzt Ukrajnába küldenének, miközben az EU-nak a forrásokat inkább saját magára kellene fordítania. Emlékeztetett: a magyarok véleménye, hogy nem akarják Ukrajna uniós tagságát.
Az európai vezetőknek ideje lenne végre az európai embereket képviselnie
– tette hozzá.
Az ukrán jogállam állapota
Sebestyén József halála kapcsán Menczer elmondta, hogy az állásfoglalás, amelyet az ukrán ombudsman kiadott – amely szerint nem verték agyon Sebestyén Józsefet –, az ukrán védelmi minisztérium dokumentumaira és véleményére épül. Menczer szerint világos, hogy mit történt: Sebestyén Józsefet elrabolták, kényszersorozásra vitték és agyonverték. Kitért rá, hogy nagyon nehéz jogi segítséget találni Ukrajnában Sebestyén József családjának, ami szerinte jól mutatja az ukrán jogállamiság állapotát.
Hogyan lehetne az Európai Unió tagja egy olyan ország, ahol egy embert agyonvernek azért, mert nem akar egy háborúban meghalni és az ügy kivizsgálásának vajmi kevés esélye van?
– tette fel a kérdést Menczer. Elmondta, hogy az ukránok újságírói, politikusi és szakértői szinten is mélyen beépültek Magyarországon.
A választás tétje
Az országnak az a jó, ha a Fidesz–KDNP vezeti, ezért Menczer Tamás azt tanácsolja azoknak, akik nem Fidesz-szavazók, hogy fontolják meg az elért eredmények értékét.
A válságok és súlyos kihívások idején nem mindegy, hogy ki van a kormányrúdnál. Az Orbán Viktor által irányított politikai közösségre szeretnék az országot bízni, vagy egy Brüsszel által irányított bábkormányra, amelynek az élén egy olyan pojáca van, akinek soha nem volt saját magán kívül senki fontos
– tette hozzá.
Menczer szerint Magyar Péter óriási lejtmenetben van, az egész egy digitális blöff, és amikor ezt egyre többen látják, akkor lehet folytatni a pojáca viselkedést.
Magyar Péter a feleségét és a családját adta el, hogy végre rá irányulhasson a figyelem
– vélekedett a Fidesz politikusa.
A Harcosok órája 14. epizódját itt tudja megtekinteni: