Az államfőt fenyegető jogászt mentegeti egy baloldali szervezet
Védelmébe vette a Sulyok Tamás köztársasági elnököt fenyegető Fleck Zoltán jogszociológust a nyíltan kormányellenes és átláthatatlanul működő Oktatói Hálózat.
Fleck Zoltán jogász, szociológus beszédet mond a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen a Kossuth Lajos téren 2025. május 1-jén
Az Oktatói Hálózat vonatkozó közleménye hétfőn jutott el a Magyar Nemzethez, ebben a nyíltan kormányellenes és teljesen átláthatatlanul működő baloldali szervezet a védelmébe vette a Sulyok Tamás köztársasági elnököt fenyegető Fleck Zoltán jogszociológust.
Az Oktatói Hálózat visszautasítja Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek azt a kijelentését, hogy dr. Fleck Zoltán nem taníthat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Annak, hogy ki méltó arra, hogy az ország első egyetemén tanítson, szabályzatokban lefektetett tudományos és etikai kritériumai vannak. Ettől függetlenül bárkinek lehet magánvéleménye, de amikor Magyarország egyik legnagyobb hatalmú politikusa nyilvánosan ilyen kijelentést tesz, akkor durván beavatkozik az egyetem autonómiájába
– írták. Az Oktatói Hálózat ezt követően Fleck mosdatásába kezdett, véleményük szerint a jogszociológus csak azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek. A közlemény ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetemet (ELTE) is megtámadta, amiért elhatárolódott Fleck botrányos kijelentéseitől.
Lánczi Tamás feljelentette Fleck ZoltántA Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a jogszakértő úgy beszél a forradalomról, hogy annak jelentése a fennálló rend erőszakos megdöntése, ennek pedig megálljt kell parancsolni.
Az Oktatói Hálózat, amely az általuk közzétett információk alapján teljesen átláthatatlanul működik, évek óta minden olyan kezdeményezésnek az élére áll, amellyel a kormányt támadhatja vagy a felsőoktatás és oktatás reformját megnehezítheti.
Fleck szerint forradalomra van szükség
Mint ismert, Fleck Zoltán a Tisza Párt egyik rendezvényén arról beszélt, hogy meg kell fenyegetni a köztársasági elnököt.
Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!) ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt. (…) Le fogom tagadni ezt
– indította felhívását Fleck Zoltán. Majd így folytatta:
Forradalomra van szükség és nem kormányváltásra.
Mint a Tűzfalcsoport jelezte, számos más prominens baloldali személyiség mellett Fleck Zoltán maga is tagja a segítségére siető Oktatói Hálózatnak.
Gulyás Gergely szerint Fleck Zoltánnak még az egyetem környékét is kerülnie kellene