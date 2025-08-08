augusztus 8., péntek

Fidesz–KDNP-előnyt mértek Mátészalkán is

Orbán Viktor a tusványosi beszédében egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, a belső felméréseik szerint a kormánypártok 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a belső felmérés a Fidesz–KDNP előnyét mutatta.

MW
A Magyar Nemzet szemlézte az Index beszámolóját a belső felmérés eredményéről, ennek tükrében a Mátészalka központú Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben a kutatás alapján a Fidesz–KDNP vezet.

A sorrend jelenleg:

  • Fidesz-KDNP – 39,7 százalék
  • Tisza Párt – 32 százalék
  • Mi Hazánk – 4,4 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék
  • Jobbik – 1,7 százalék
  • MSZP – 0,8 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék
  • Momentum – 0,5 százalék
  • LMP – 0,1 százalék
  • Párbeszéd – 0,1 százalék

Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 11,9 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel (telefonos megkérdezés) készült 2025 júliusában.

A szabolcsi 5-ös választókerületben 2022-ben óriási fölénnyel nyert a Fidesz–KDNP jelöltje, Kovács Sándor.

A 64,79 százalékos eredmény jelentősen felülmúlta a második helyezett, hatpárti ellenzéki támogatású Földi István 24,58 százalékát. A választókerületben a Fidesz listás eredménye – 68,29 százalék – még Kovács Sándor támogatottsági arányát is felülmúlta.

Teljesen más a helyzet Budapest 6-os számú egyéni választókerületében ahol a kutatás alapján a Tisza Párt vezet:

  • Tisza Párt – 34,9 százalék
  • Fidesz–KDNP – 26,6 százalék
  • Demokratikus Koalíció – 7,2 százalék
  • Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 5,9 százalék
  • Momentum – 4,3 százalék
  • MSZP – 3,8 százalék
  • Mi Hazánk – 2,8 százalék
  • Jobbik – 2,5 százalék
  • Párbeszéd – 2 százalék
  • LMP – 1,6 százalék

A jelentős részben zuglói választókerületből az egyéni jelöltekre is készítettek mérést, ez alapján a Tisza egyelőre ismeretlen jelöltje 31,2 százalékot kapna, miközben Hadházy Ákos, a választókerület jelenlegi képviselője 29,1 százalékot. A kormánypárti Borbély Ádámot 26,4 százalékra mérték.

Az eddig ismertetett adatok szerint a kormánypártok máshol is vezetnek

– erről ide kattintva olvashat bővebben.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
