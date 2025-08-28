augusztus 28., csütörtök

Rendelet

39 perce

Egységes arculattal kell hirdetni a fix 3 százalékos lakáshitelt

Címkék#magyar közlöny#ingatlanos#bank

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a bankok és ingatlanos cégek csak az egységes kormányzati arculattal hirdethetik a fix 3 százalékos lakáshitelt.

MW
Egységes arculattal kell hirdetni a fix 3 százalékos lakáshitelt

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

Forrás: MTI

Fotó: Balogh Zoltán

Szerda este jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely előírja: a hitelintézeteknek és ingatlanos cégeknek kötelezően kormányzati arculati elemeket kell alkalmazniuk a fix 3 százalékos lakáshitel hirdetésekor. A szabályozást Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter írta alá – írja a Magyar Nemzet.

A rendelet az Otthon Start Program keretében elérhető kedvezményes lakáshitelre vonatkozik. A bankoknak a kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben meghatározott formai követelményeket, jelmondatokat és logókat kell használniuk.

Nemcsak a hitelintézetekre vonatkozik az új szabály. Az ingatlanhirdető portáloknak és az ingatlanügyleteket közvetítő cégeknek is kötelező megjeleníteniük a kormányzati logót, ha az adott ingatlan a program keretében elérhető hitelhez kapcsolódik. Ez a kötelezettség az online és közösségi médiás hirdetésekre is kiterjed.

A kormány indoklása szerint a program sikeréhez elengedhetetlen, hogy a lakosság egységes, világos és hiteles tájékoztatást kapjon a lehetőségekről. Ezért szükséges, hogy minden piaci szereplő ugyanazt az arculatot és üzenetet használja a 3 százalékos lakáshitel népszerűsítésében.

A szabályozás a kihirdetés napját követően, augusztus 28-án hatályba lépett, vagyis a bankoknak és ingatlanosoknak azonnal alkalmazniuk kell az új arculatot.

 

