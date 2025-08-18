2 órája
Dragfesztivál gyerekeknek – nagy a felháborodás Berlinben
Berlin városa adófizetői pénzből támogat egy nyári dragfesztivált, a Queens & Flowerst, amelyen nőknek öltözött férfiak lépnek fel, és a programra gyerekeket is várnak.
Drag queenek fellépnek a Queens & Flowers nyári dragfesztiválon a botanikus kertben, 2024 nyarán
Forrás: AFP
A Queens & Flowers nevű rendezvényt augusztus 23-án tartják a berlini botanikus kertben. A fesztivált a berlini szenátus gazdasági és energiaügyi hivatala támogatja, amint azt a rendezvény plakátjai is jelzik. A programban szerepel egy kifejezetten gyerekeknek szóló blokk is, amelyen részt vesz a Tessa Testicle nevű drag queen, akinek Instagram-oldalán merész fotók találhatóak – számolt be róla a V4NA.
A botanikus kert weboldala szerint a fesztiválon olvasóórákat tartanak drag queenekkel a fekvőpázsiton (15.30-tól), családi vezetéseket szerveznek az üvegházakban, valamint interaktív programok is várják a gyerekeket.
A plakátokon többször is kiemelik, hogy a programok gyerekeknek szólnak, miközben a nyári fesztiválon fellépő drag előadók nevét is feltüntetik.
Hatalmas felháborodást váltott ki
Az ügy és a rendezvény hatalmas felháborodást váltott ki. A közösségi oldalakon a rendezvénynek helyszínt adó botanikus kertet és a berlini városvezetést is élesen bírálták.
Julian Reichert német médiaszemélyiség államilag finanszírozott pedofíliának minősítette az ügyet, Kai Wegner polgármestert pedig felszólította, hogy
fejezze be ezt az undorító őrületet.
„Ez bűn” – írta posztjában Julian Reichert.