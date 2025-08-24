augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Diplomáciai csúcs

3 órája

Donald Trump a dél-koreai elnökkel találkozik Washingtonban

Címkék#Donald Trump#Kína#Dél-Korea#Washington

Új diplomáciai csúcs készül, hétfőn is Washingtonra figyel a világ. A dél-koreai elnök és Donald Trump ülnek tárgyalóasztalhoz – adta hírül az Origo hírportál.

MW
Donald Trump a dél-koreai elnökkel találkozik Washingtonban

Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai rendezést szolgáló csúcstalálkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool

Fotó: Aaron Schwartz

A dél-koreai elnök, I Dzsemjong Washingtonba utazik egy fontos találkozóra Donald Trump amerikai elnökkel, miután Tokióban tárgyalt a japán–koreai kapcsolatok javításáról – számolt be a hétfői csúcstalálkozóról a New York Times alapján az Origo. 

I Dzsemjong; ISIBA, Sigeru
Isiba Sigeru Japán miniszterelnök (j) és I Dzsemjong dél-koreai elnök a tokiói tárgyalásai utáni sajtóértekezleten 2025. augusztus 23-án. A dél-koreai elnök hétfőn Washingtonban tárgyal Donald Trumppal 
Fotó: Kim Kjunghun / Forrás: MTI/EPA/Reuters pool

A cikk szerint a washingtoni találkozón várhatóan a kereskedelem és a biztonság kérdései kerülnek előtérbe.

Miközben Dél-Korea vezetője találkozik Trump amerikai elnökkel, Kína egyre nagyobb szerepet játszik a folyamatban.

 Washington egyre nagyobb figyelmet fordít Pekingre, ami megterheli a Dél-Korea és az Egyesült Államok közötti évtizedes szövetséget, jegyzik meg a lapban.

 Ezt megelőzően I Dzsemjong vasárnap fejezte be kétnapos japán látogatását,

 ahol találkozott a Japán-Korea Parlamenti Unió tagjaival is. A dél-koreai elnök tokiói útja jelezte, mekkora jelentőséget tulajdonít a háromoldalú együttműködésnek az USA-val és Japánnal.

A Donald Trump és I Dzsemjong találkozóján várhatóan szó esik majd a közelmúltban kötött vámegyezményről, valamint olyan érzékeny kérdésekről, mint a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok jövője

 – olvasható a cikkben, amit IDE kattintva ér el. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu