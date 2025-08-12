Dömötör Csaba: így szabnák át a tiszások főnökei az EU költségvetését (videó)

Kevesebb az agrárkasszába, kevesebb a kohéziós kasszába, több pénz hiteltörlesztésre és leginkább még több pénz Ukrajnának. E terveket az Európai Bizottság az Európai Parlament utolsó üléshetén hozta nyilvánosságra, talán, hogy ne lehessen erről vitatkozni, ami egyébként sikerült is