augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

21°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ismerős

1 órája

Brüsszel parancsát hajtaná végre a Tisza-adóval Magyar Péter

Címkék#Mohácsy István#terv#Magyar Péter

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke szerint a magyar emberek a Gyurcsány–Bajnai-korszakból már jól ismerik a Tisza Párt adótervét.

MW
Brüsszel parancsát hajtaná végre a Tisza-adóval Magyar Péter

Mohácsy István

Forrás: Facebook

– Amikor kiszivárgott a Tisza Párt gazdasági kabinetjének az adóemelési terve, akkor az első gondolatom az volt, hogy láttam már ilyet Magyarországon – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Mohácsy István, miután napvilágot látott a Tisza-csomag híre. 

A Fidelitas elnöke emlékeztetett, hogy a magyar emberek jól ismerik a Tisza Párt tervét, mivel a Gyurcsány–Bajnai-korszakban már volt többkulcsos személyijövedelemadó-rendszer.

A magyar embereket és a magyar családokat negatívan érintené, ha a Tisza Párt háromsávossá alakítaná az szja rendszerét

– tette hozzá Mohácsy István.

Jelezte, hogy Magyar Péterék elképzelése szerint csak évi ötmillió forintig maradna a 15 százalékos szja-kulcs, aki ötmillió forint felett keres évente, annak 7, illetve 18 százalékkal több szja-t kellene fizetnie.

A Fidelitas elnöke szerint egyértelmű, hogy 

Magyar Péter mögött ugyanazok a globalista erők vannak, mint akik Gyurcsány Ferenc mögött voltak. Úgy véli, hogy Magyar Péter Brüsszel kottájából játszik azzal, hogy emelné az szja-t.

Mohácsy István leszögezte, hogy a Fidelitas, Magyarország legnagyobb politikai ifjúsági szervezete közleményben is elítélte, hogy a Tisza Párt adóemelésekre készül.

A kiszivárgott dokumentumból nagyon jól látszik, hogy a családi adókedvezményeket, a négygyermekes anyák szja-mentességét felülvizsgálná a Tisza Párt, és vélhetően eltörölnék a kedvezményeket

– húzta alá.

A teljes cikkért kattintson ide. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu