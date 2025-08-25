3 órája
Az ukrán külügyminiszter is fenyegeti Magyarországot
Az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péternek válaszolt rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban. A kijevi külügyér mintha Brüsszellel egyeztetett volna Magyarország letámadásában. Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarország energiabiztonságát. Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter
Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP
Fotó: Takumi Harada
Zelenszkij ukrán függetlenség napi, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot ért fenyegetése után, melyről a Magyar Nemzet is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en.
Mint fogalmazott:
Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.
Szibiha stílusa arról tanúskodik, hogy a minden téren kiszolgáltatott, és a háborúban vesztésre álló Ukrajna vezetése, továbbra is fordítva ül a lovon, és Zelenszkijt a világ urának képzelve próbál meg szuverén országokat utasítgatni, annak ügyeibe beleszólni. Az is látszik, hogy a magyarellenes politikájával Kijev összejátszik Brüsszellel.
Szijjártó Péter egyértelmű választ küldött a fenyegetőző ukránoknak
„Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”
– írta az X-en Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, azután, hogy az ukrán kollégája rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban esett neki, számolt be róla a Magyar Nemzet.