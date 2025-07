Takács Péter: a Tisza Párt hülyének nézi a választókat (videó)

„Az idei nyáron annyira nem sikerült a klímával hergelni. Tavaly a két úriember járta a kórházakat hőmérővel, és megpróbálták úgy beállítani a helyzetet, hogy összedőlt a magyar egészségügy, klímakatasztrófa van és tömegével maradnak el a műtétek. Azonban a tervezett 64 ezer műtétből összesen csupán 196 műtét maradt el. Mindezt a teljes cselédsajtó úgy állította be, hogy ellátatlanul fekszenek a betegek a folyosókon, és hazaküldik a halálos betegeket és nem kapnak ellátást” – jellemezte a helyzetet klímafronton Takács.

Megújul a kórházi étkeztetés is

„A bérrendezés után már nagyon komoly forrásokat tettünk be a dologi keretek rendezésébe, ebben az évben 150 milliárd forintot, és ennek része dedikáltan az élelmezés javítását szolgálta. Ezt már direkt úgy tettük be a finanszírozásba, hogy az élelmezés napidíját megemeltük. Megnéztük a pécsiekkel, hogy egy normális minőségű, megfelelő tápértékű, speciális diétákra odafigyelő napi étkeztetést mennyiből lehetne kihozni. Ennek a tapasztalatai alapján állítottuk be a finanszírozást. Ez a rendszer hamarosan minden magyar kórházban elterjed majd” – ígérte az élő adásban Takács Péter.

„Egyáltalán várólistákról azért beszélgethetünk, mert most van egy transzparens rendszer, ezelőtt, 2013-ig 88 ezer ember volt felírva kórházi kockásfüzetekbe teljesen átláthatatlanul” – tisztázott egy újabb egészségügyi témát Takács. Szerinte ez volt a korrupció melegágya, hiszen egy borítékért akár előrébb is lehetett kerülni. Most ilyen nincs, nagyon szigorú szabályok vannak a várólistára. „Csak három olyan műtéttípus van, amelyre 60 napnál többet kell várni, a többit mind azon belül elvégzik. Ez a szám jóval jobb, mint a korábbi rendszerben. Elfordulhatnak extrém hosszú várakozási idők, de ezek arról szólnak, hogy a beteget megpróbálják beterelni a magánegészségügybe, ami üldözendő” – jelentette ki Takács Péter.