Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor tusványosi beszédét

Tavalyi beszédében Orbán Vikor elmondta, hogy a kormány megkezdte a 2022-es választás után a magyar nagystratégia megalkotását. Ezzel hazánk felkészül a világrendszerváltásra. A kormányfő röviden bemutatta, hogy a magyar nagystratégia veleje a konnektivitás, a keleti és a nyugati gazdaságban is jelen kell lenni, ezért Magyarország nem száll be a blokkosodásba. Mint fogalmazott, a nagystratégiának nemzeti alapokon kell állnia, minden magyarok lakta területet magában kell foglalnia. Az összes olyan támogatást, ami a magyarok stabilitását, demográfiai fejlődését szolgálja, az országhatárokon kívüli magyarlakta területekre is ki kell terjeszteni.

Orbán Viktor a beszéde előtt egy rejtélyes bejegyzést osztott meg a Facebook-oldalán, amihez csak annyit írt:

DPK.

A kormányfő egyelőre ennél többet nem árult el, a tusványosi beszédből azonban vélhetően kiderül majd, hogy mit jelent.

