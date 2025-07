Orbán Viktor Erdélyben: a nemzeti kormány egyik történelmi tette volt a kettős állampolgárság bevezetése

A miniszterelnök a magyar politika kiszabadulásának nevezte a tusnádfürdői nyári szabadegyetemet.

Orbán Viktor, aki szombaton felszólal a rendezvényen, azt mondta, a politikában a perspektíva rendkívül fontos. A politika a napi ügyek intézésével foglalkozik, és óriási élmény a politikusoknak és a politika iránt érdeklődőknek is, ha néha kiszabadulnak ebből a szűk perspektívából és egy szélesebb térbe lépnek ki, arról beszélnek, mi lesz holnap, mi lesz 2030-ban, 2040-ben, 2050-ben, annak amit csinálnak, mi az értelme, távlatai – fejtette ki. A kormányfő elmondta, tavaly arról beszélt, hogy van magyar nagystratégia, abból felvillantott néhány dolgot, most szombaton egy lépéssel tovább megy és a stratégia néhány fontosabb elemét is bemutatja.

A teljes interjú alább hallgatható meg: