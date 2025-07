Ő lehet Ukrajna valódi irányítója

Az ukrán elnöki hivatal vezetőjeként Andrij Jermak egyre gyakrabban kerül a nemzetközi média és elemzők fókuszába, mint az egyik legbefolyásosabb alakja Ukrajna háborús irányításának - írta a Magyar Nemzet.

Forrás: X/Twitter

A Financial Times részletes portréban mutatja be a tisztviselőt: a cikk szerzője, Christopher Miller, az újság ukrajnai tudósítója arról számol be, hogyan nőtt meg Jermak politikai befolyása, és miként gyakorol informális kontrollt az állam számos kulcsfolyamata felett – a külpolitikától és védelmi támogatásoktól kezdve a személyi kinevezésekig. A cikk szerint egyre több belföldi és nyugati partner fogalmazza meg aggodalmát a hatalomkoncentráció és az autoriter vezetési módszerek miatt.

A világ Volodimir Zelenszkijt humoristaként ismerte meg, aki a háború idején lett elnök.

Egy felvételen a háború kezdetén az elnök balján egy erős testalkatú, kevésbé ismert férfi áll – Andrij Jermak.

Bár nem sokan tudják, kicsoda ő, rendszeresen feltűnik az elnök oldalán, hivatalos és informális helyzetekben egyaránt.