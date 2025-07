Magyar Péterék adóterveinek brutális következményei lennének

Palkovics Imre kiemelte:

minél magasabb jövedelmet biztosított a munkáltató, annál magasabb adóterheket kellett leróni, így inkább eltitkolták.

„Ezzel az államtól is elvették az adóbevételeket, és a munkavállaló is rosszabbul járt, mert a járulékokat sem fizették be a megfelelő alapokba. „Nagyon sok példát látunk ebből a korszakból, idős emberek panaszolják, hogy elcsalták a járulékaikat. Adórendszeri oldalról közelítve a látszólag igazságosnak tűnő rendszer nagyon igazságtalan volt, a munka világát, a jövedelemszerzést a szürkegazdaságba tolta. Ez aggodalomra ad okot” – tette hozzá.

