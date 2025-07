Kocsis Máté keményen reagált arra, hogy Magyar Péter előrehozott választásokat követelt

„Ez már megint mi volt, Péter? Felszólítod a miniszterelnököt, hogy holnap jelentse be az előrehozott választásokat?! Anyám, borogass! Mindig is egy megbízhatatlan alak voltál, de téged mostanában egyáltalán nem lehet komolyan venni, már ne is haragudj”– reagált közösségi oldalán Kocsis Máté a Tisza Párt elnökének legújabb posztjára.

Magyar Péter péntek délután azt üzente Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a szombati beszédében Tusványoson „szedje össze végre a bátorságát és írják ki az előrehozott választást októberre” – írja a Magyar Nemzet.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője reagálásban azonban emlékeztetett: a pártelnök már év elején is ezt követelte, de abból sem lett semmi. „Képzeld el, Gyurcsány is mindig előrehozott választásokról fantáziált, aztán nézd meg, hol van most” – mutatott rá.

„Tudod jól, hogy ‘26-ban nagy zakó lesz abból, amit csinálsz, de szedd már össze magad egy kicsit! Te akarsz előrehozott választásokat? Hát nincs egy épkézláb embered se, aki indulna! A sajátodon kívül te magad sem tudsz egyetlen nevet sem mondani a választókerületekben”

– fogalmazott, majd úgy folytatta: „az egy dolog, hogy hülyét csinálsz magadból ország-világ előtt, amikor bejelented, hogy hány százalékon állnak a fantomjelöltjeid itt-ott, de legalább ne adjál már feladatokat a miniszterelnöknek a nemlétező előrehozott választásokkal kapcsolatban”.

„Tudjuk, nagyon zavar téged, hogy ezen a héten nem rólad szólnak a hírek, nem veled van tele a sajtó, és az is, hogy a nyár közepi felmérésekben a személyes megítélésed romlott. (Annyira bepánikoltál ezen, hogy a múlt héttől dél-amerikai lájkolók tízezreivel pörgeted az egyre unalmasabb oldalad.) Szóval arra kérnélek, próbálj megnyugodni, fejleszd inkább a boksztudásodat egy tekercs WC-papíron, és ne szórakoztasd a nagyérdeműt baromságokkal!”

– zárta bejegyzését Kocsis Máté.