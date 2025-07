Levált a Kapu Tibort szállító űrkapszula a Nemzetközi Űrállomásról (videó)

A HUNOR-program két vezető szakembere, Örökös-Tóth István és Juhos Norbert élőben kommentálta Kapu Tibor visszatérését a Nemzetközi Űrállomásról – írja a Magyar Nemzet. Mint elmondták, most kezdődik a küldetés utolsó szakasza, amelynek során a magyar űrhajós visszatér a Földre. A beszélgetés során kiemelték Peggy Whitson szerepét, aki tapasztalt űrhajósként segítette a három újonc – köztük Kapu Tibor – beilleszkedését. A visszatekintésben szó esett az indításról, a Kármán-vonal eléréséről és a történelmi jelentőségű starthelyről is, amely az Apollo-küldetések idejére nyúlik vissza.

Érdeklődők nézik a kivetítőn az Axiom–4 küldetés tagjait, köztük Kapu Tibor magyar kutatóűrhajóst szállító SpaceX Dragon űrkapszula leválását a Nemzetközi Űrállomásról (ISS) a HUNIVERZUM Élményközpontban, a budapesti Millenárison 2025. július 14-én

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

A szakértők hangsúlyozták, hogy az űrhajó csak egy részében – az úgynevezett kapszulában – térnek vissza az űrhajósok, míg az alsó modul, amely a napelemeket, radiátorokat és egyéb berendezéseket tartalmazza, belépéskor megsemmisül a légkörben.

A szakértők kiemelték, hogy az űrkapszula nemcsak személyszállításra alkalmas, hanem jelentős mennyiségű tudományos eszközt, kísérleti anyagot és eredményt is szállít. A visszatérés során tehát nemcsak az űrhajósok térnek haza, hanem a küldetés tudományos hozadéka is.

A szakértők rámutattak arra is, hogy a technológia fejlődése alapvetően változtatta meg az űrhajózás mindennapjait. A vezérlés ma már érintőképernyőn keresztül zajlik, joystick helyett digitálisan kiadott parancsokkal. Az űrruhák is úgy lettek kialakítva, hogy kompatibilisek legyenek ezekkel az eszközökkel, így az asztronauták kesztyűben is kezelhetik a felületeket.

A küldetés tudományos jelentőségét jól mutatja, hogy az Axiom–4-es repülés több mint 60 kísérletet vitt magával, melyek közül 25 közvetlenül a HUNOR-programhoz kapcsolódik. Ez világosan jelzi, hogy a magyar egyetemek, kutatóintézetek és technológiai cégek aktívan hozzájárultak a misszió tudományos tartalmához, és a magyar űrhajós program immár a nemzetközi űrkutatás szerves részévé vált.

Kapu Tibor 288. emberként lépett a Nemzetközi Űrállomásra, és ezzel ő lett a 636. ember, aki valaha a világűrben járt. Az elmúlt húsz nap során több mint 320 alkalommal kerülte meg a Földet.

Az Axiom-4 küldetés tagjai elhagyták a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetét, és magyar idő szerint 11 óra 7 perckor bezárult az asztronautákat szállító SpaceX Dragon űrkapszula zsilipajtaja is. A zsilipajtó becsukása után megkezdődött a nyomáskiegyenlítés és a leválást megelőző biztonsági ellenőrzések elvégzése.

A SpaceX Dragon űrkapszula magyar idő szerint hétfőn 13 óra 15 perckor vált le a Nemzetközi Űrállomásról (ISS).

Az ISS dokkolóportjától való leválás után a Grace névre keresztelt kapszula manőverező fúvókáinak segítségével lassan eltávolodott az űrállomástól, és megkezdte útját vissza a Földre.