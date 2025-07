Megdöbbentő kijelentés 24 perce

Hosszú háborúra figyelmeztet Zelenszkij lehetséges utódja

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna korábbi vezérkari főnöke arra figyelmeztetett, hogy az Oroszországgal zajló háború akár még egy évtizedig is elhúzódhat, egészen 2034-ig. A jelenleg londoni nagykövetként szolgáló tábornok politikai jövőjéről is egyre többet beszélnek – egyesek szerint a jövőben akár Volodimir Zelenszkij utódja is lehet.

Ukrajna londoni nagykövete, Valerij Zaluzsnyij Forrás: AFP Fotó: RASID NECATI ASLIM

Ukrajna fegyveres erőinek volt főparancsnoka és a jelenlegi londoni nagykövet, Valerij Zaluzsnij arra figyelmeztette a világot, hogy Oroszország háborúja Ukrajna ellen akár 2034-ig is elhúzódhat. A megdöbbentő kijelentést már csak azért is komolyan kell venni, mert Zaluzsnij lehet Volodimir Zelenszkij elnök utódja – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Ha kísérletet teszünk a tűzszünetre anélkül, hogy felépítenénk a jövőbeni védelmi képességeinket, a háború még hosszú évekig el fog húzódni. 2014-ben kezdődött – Isten adja, hogy 2034-ben véget ér – mondta Zaluzsnij az LB.ua-nak adott interjújában. A nagykövet szerint Ukrajna 2024-ben egy új, radikálisan különböző szakaszába lépett háborújában Oroszországgal, erről bővebben ITT olvashat.

