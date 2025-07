Hatalmas siker 4 órája

Digitális Polgári Körök: új platform a nemzeti közösségépítéshez

Orbán Viktor Tusványoson jelentette be a Digitális Polgári Körök létrehozását, és néhány nap leforgása alatt máris tízezrek csatlakoztak a kezdeményezéshez. A kormánypártok ezzel új szakaszba léptek a tavasszal megkezdett digitális térfoglalásban, amely a Harcosok Klubja megalapításával indult. A miniszterelnök Tusnádfürdőn mutatta be az első Digitális Polgári Kört, amelynek tagjai között van Miklósa Erika operaénekes, Lánczi András filozófus, valamint a rapper Dopeman is.

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hatalmas siker a Digitális Polgári Körök életre hívása, ugyanis alig néhány nap alatt már negyvenezren csatlakoztak a mozgalomhoz. Mint ismert, Orbán Viktor a múlt szombati, tusványosi beszédében hirdette meg a Digitális Polgári Köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök szerint szükség van egy digitális polgári erőre, és létre kell hozni a digitális térben a szétrombolás kultúrájának ellenpontját −írja a Magyar Nemzet. Így lehet csatlakozni a DPK-hoz A dpk.hu oldalon tudnak csatlakozni egy körhöz az érdeklődők, de új létrehozását is lehet kezdeményezni. Ezt az alapítók elbírálják, majd értesítik a kezdeményezőt annak eredményéről. A miniszterelnök hétfő reggel Németh Balázsnak, a Fidesz-frakció szóvivőjének az új, Harcosok órája elnevezésű podcastműsorában elmondta, hogy elérte a hatszázat a megalapított Digitális Polgári Körök száma. Példaként említette, hogy a budapestiek például egy Tervezzük újra Budapestet! polgári kört akarnak létrehozni, mert úgy látják, hogy Budapest beragadt a „földszintes vitákba”, és nem fogalmaz meg nagyobb ívű terveket. „Mind olyan emberek lesznek ezekben a polgári körökben, akik nemzeti érzelműek, akiknek fontos a hazájuk, akik nem rombolni, hanem építeni akarják, és azt akarják, hogy legyen jövője” – hangsúlyozta a miniszterelnök. Mint ismert, a kormánypártok berobbantak a digitális térbe, ugyanis a Digitális Polgári Körök előtt már útjára indult a Harcosok Klubja is, amely immáron harmincezer tagot számlál. Orbán Viktor jelezte, hogy a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök (DPK) olyanok, mint a dárda hegye és a nyele. Próbáld meg nyél nélkül célba juttatni a dárda hegyét. És hegye nélkül a dárda csak egy haszontalan bot – mutatott rá a Harcosok Klubjában megosztott bejegyzésben a miniszterelnök. A Digitális Polgári Kör nagyon komoly versenyelőny a Fidesz számára A nemzeti oldal nagyon széles polgári körrel rendelkezik; abban sokféle ember és sokféle terület megtalálható – vélekedett Deák Dániel a Digitális Polgári Körökről. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a sokféleség példája az első DPK névsora, valamint a további csatlakozók is.

Az elemző szerint a DPK egy komoly versenyelőny a Fidesz számára, ugyanis a Tisza Párt ilyen jellegű társadalmi beágyazottsággal nem rendelkezik. Ott továbbra is egy egyszemélyes one man show-t láthatunk: Magyar Péter a fő arc, míg azok a szereplők, akik megjelentek körülötte, vagy eltűntek, vagy teljesen háttérbe lettek szorítva. Így míg Magyar Péter egymaga járja az országot, mindenhol ő szónokol, addig a nemzeti oldal esetében van egy nagy csapat, olyan szereplőkből és közéleti személyiségekből, akik önmagukban is sokat tettek le az asztalra, és megállják a helyüket – tette hozzá. A szakértő jelezte, hogy a polgári köröknek nem a direkt kampányolás a feladata, hanem a közös gondolkodás, a közös cselekvés az ország érdekében. Azonban ezek a csoportosulások jól összefogják és dinamizálják azt a politikai közösséget, amely a nemzeti oldalhoz tartozik és amely nyerni akar a 2026-os parlamenti választáson.

