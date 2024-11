Hankó Balázs kiemelte, hogy a legnagyobb hazai tudománynépszerűsítő rendezvényt,

a Science Expót november 21-től 23-ig tartják a Szépművészeti Múzeumban.

Az ingyenes eseményen nyolcvan intézmény vesz részt, egyetemek, kutatóintézetek és a gazdasági szektor szereplői mutatják be közös eredményeiket.

Hankó Balázs hangsúlyozta: a magyar tudás és kreativitás kiváló, ezt a tavalyi két magyar Nobel-díj is bizonyította, emellett az elmúlt évben 44 százalékkal nőtt a műszaki, természettudományos, mérnöki, informatikai, orvos egészségtudomány területére felvett egyetemi hallgatók száma.

Lakosságszám alapján Magyarország a 96. helyet foglalja el a világban, de 13. az egymillió lakosra eső olimpiai érmek számában, és 11. az egymillió lakosra eső Nobel-díjasok számában

– emlékeztetett Hankó Balázs.

Tudományos Expó mellett a Tudományos Világfórum is Budapestre költözik

Kitért arra, hogy az interaktív Tudományos Expón nemcsak spektroszkópiát lehet megtapasztalni, de ott lesz például a Da Vinci robot is, amely a robotsebészetet mutatja be, emellett VR-szemüveg segítségével lehet betekinteni az űrbe, és számos érdekességgel szolgálnak a rendezők a 3D nyomtatás egészségügyi alkalmazásáról is.

Fotó: Lakatos Péter

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium is részt vesz a szervezést koordináló Nemzeti Tudósképző Akadémia programjában.

Az eseményen kiemelték, hogy a

Tudományos Expóval párhuzamosan, november 20-tól 23-ig a Tudományos Világfórumnak (World Science Forum) is Budapest ad otthont, ezen a világ legismertebb kutatói tanácskoznak.

A sajtótájékoztatón Hegyi Péter, az Európai Tudományos Akadémia budapesti Tudásközpontjának igazgatója, a Nemzeti Tudósképző Akadémia programigazgatója elmondta: a tudomány nem öncélú, mindig azért dolgozik, hogy a társadalom javára hasznosítható tudást generáljon.

„Az expón az élettudomány, a természettudomány, a társadalomtudomány területei egyaránt meg fognak jelenni. Betekintést engedünk a legújabb felfedezésekbe, szó lesz a klímavédelemről, a legújabb biológiai kísérletekről vagy az az Okos farm és az Okos város projektekről” – fűzte hozzá.