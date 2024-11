A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez volt az első találkozó a „brüsszeli háborúpárti politikai elit" szempontjából igen kedvezőtlen kimenetelű amerikai elnökválasztás óta, amely Donald Trump győzelmével új realitást teremtett.

Szijjártó Péter

Forrás: Facebook / Szijjártó Péter közösségi oldala

„A háborúpárti mainstream továbbra sem akarja belátni, hogy itt a vége (…) Sajnos a brüsszeli politikai vezetők nem vesznek tudomást az új realitásról sem"

- jelentette ki.

Szavai szerint ezt az új realitást az új békepárti amerikai elnök, az egyre intenzívebb és sikeresebb orosz támadások, az egyre romló ukrajnai humanitárius helyzet és a tél közeledte jellemzi.

„Ezek nyomán be kellene végre látni, hogy ideje véget vetni a háborúnak, hiszen minden egyes nap (...) újabb szenvedést és áldozatokat hoz, újabb veszélyét hozza el a háború továbbterjedésének"

- tette hozzá.

Majd úgy vélekedett, hogy Donald Trump győzelme komoly lehetőségként is értelmezhető lenne, óriási sanszot adhatna az Európai Uniónak arra, hogy „az eddigi, totálisan kudarcot vallott háború-, migráció- és genderpárti politikáját felváltsa", és átálljon arra, hogy „no war, no migration, no gender".

„Ezzel szemben viszont Brüsszelben és a háborúpárti politikai elitben az óceán két oldalán egyre-másra fogalmazódnak meg egyre elszabadultabb gondolatok. Az az ember érzése, hogy a háborúpárti politikai elitek az óceán két partján egy utolsó elkeseredett, kapálózó támadást indítanak az új realitással és az emberek akaratával szemben" - fogalmazott.