Több szemtanú állítja, hogy az erősen ittas, saját Facebook-bejegyzése szerint is „jó néhány italt” elfogyasztó Magyar Péter négykézláb csúszott-mászott a földön, letérdelt, leguggolt és fejét odaszorította a táncoló lányok „derekához”.

A helyszínen bulizó több nő férfipartnere is számonkérte Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”.

A történtekről a jelenlévők videófelvételeket is készítettek. A Tisza Párt elnökéről korábban is kiderült már, mennyire lenézi a nőket. A Magyar Nemzet cikkében további botrányos esetekről is olvashat.