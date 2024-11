Magyar Péter hangfelvételei a jövőben is kifejthetik hatásuk

A Nézőpont Intézet vezetője szerint Magyar Péter törzsszavazói, akik már mellette állnak – nagyjából a választáson részvételüket biztosra mondók harmada – aligha szakítanak vele a felvételek miatt, körükben működhet a teflonhatás.

Ennyi szavazója azonban Márki-Zay Péternek is volt, s tudható: ennyi szavazóval a Fidesz ellen nem nyerhető választás

– mutatott rá.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a hangfelvételek körüli botrányok elsősorban Magyar Péter a nyilvánosság számára ismerhető személyiségjegyei miatt lehet sorsdöntő.

„A várhatóan a következő másfél évben még sokszor hallható mondatok dönthetnek arról, hogy a választók bíznak-e Magyar Péterben. Egyelőre nem látszik semmi olyan kezdeményezés a Tisza Párttól, amely feledtetni tudná a pártelnök számára kellemetlen botrányt” – fogalmazott.

Magyar Péter elismerte, hogy Soros-ügynöknek hívják egymást (videó)

Magyar Péter a neki nem tetsző sajtótermékeket nem engedte be a meghirdetett rendezvényeire sem. A nap végén azonban a Magyar Nemzet kamerája elé állt, és egy ellentmondásoktól hemzsegő interjút adott.

A Tisza Párt elnöke az első hangfelvétel megjelenését követően azt állította, hogy három állításból, – ami azon hallható – egy nem igaz. Ez volt az az anyag, amin arról beszélt, hogy Vogel Evelinre uszítja a nyugdíjaskommandót, hogy büdösek a szavazói, és azon viccelődött, hogy akiknek elköltözött az unokája, az vegyen magának újat. Magyar Péter továbbra sem mondta el, hogy melyik az a mondat, amit nem ő mondott, erről is természetesen Rogán Antal jutott eszébe. Két dolgot viszont elismert, hogy szokták egymást Soros-ügynöknek hívni, igaz, szerinte ezen „jókat szoktak nevetni.” Ugyanígy próbálta a „nyugdíjaskommandó” kifejezést is mentegetni, elismerte, hogy ezt is szokta mondani, de természetesen csak Rogán Antal miatt.

