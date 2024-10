– Azon fogok dolgozni, hogy hazahozzuk Varsóból azokat a jó példákat, amelyek az ottani kormányváltást jelentették, és ezeket felajánljuk az új rendszerváltás ügyének 2026-ra – fogalmazott a bíróság döntésének kihirdetése után a jogerősen elítélt Fekete-Győr András,

amivel a Momentum korábbi elnöke elismerte, hogy pártja évek óta Magyarország elleni aknamunkát végez.

A Magyar Nemzet cikke arra is emlékeztet, hogy a parlamentből is kiszorult politikus azt is közölte, hogy az általa elkövetett bűncselekmény miatt elveszített parlamenti mandátumát Cseh Katalin veszi át, aki ugyan csak a 276. helyen szerepelt a 2022-es közös ellenzéki listán, de EP-képviselőként mindent megtett, hogy belerúgjon saját hazájába. Így Cseh, aki nem a magyar választók akaratából lehet parlamenti képviselő, immáron itthon képviselheti a brüsszeli balliberális elit érdekeit.