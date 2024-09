Liga: nemzetbiztonsági vészhelyzetet teremt a Salvini elleni vádemelés egy migránshajó feltartóztatása miatt A Liga sürgősségi nemzetbiztonsági tanácskozást hívott össze hétfőre azt követően, hogy az ügyészség hat év börtönt kért a pártot vezető Matteo Salvinire a bírósági eljárásban, amelyet az Open Arms migránsokat szállító civilhajó 2019-ben történt feltartóztatása miatt indítottak ellene.

A párt közleménye szerint a Liga vezetőségi tanácsa egyetlen napirendi pontról egyeztet: rendkívüli és sürgősségi kezdeményezésekről „a demokrácia, a választók akarata és az ország biztonsága védelmében, amelyeket az olaszellenes baloldal veszélyeztet a bíróságokat saját politikai bosszújára használva fel”. A jobboldali kormányerő már korábban bejelentette, hogy október 18-án a palermói bíróság épületénél tartanak demonstrációt. Azon a napon tartja védőbeszédét Matteo Salvini ügyvédje. Az ítélet év vége előtt várható. A vádat képviselő ügyészcsoport szombaton hat év börtönbüntetést kért Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettesre, korábbi belügyminiszterre emberrablás és hivatali hatalommal való visszaélés vádja miatt. Az eljárás azért indult három éve az illetékes szicíliai Palermo bíróságán a Liga párt vezetője ellen, mert 2019-ben – belügyminiszterként – nem engedélyezte az Open Arms spanyol civilhajó kikötését Lampedusán 147 bevándorlóval a fedélzetén. A vádemelést követően Matteo Salvini videóüzenetet közölt közösségi oldalán, amelyben hangsúlyozta, azért állították bíróság elé, mert a baloldal úgy döntött, hogy „az olasz határok védelme bűncselekmény”. „A történelemben egyetlen kormányfőt és egyetlen miniszter sem helyeztek vád alá csak azért, mert védelmébe vette hazája határait (..) Bűnösnek vallom magam abban, hogy megvédtem az olaszokat és az olasz határokat” – mondta a felvételen Salvini. További tizenháromoldalas védőiratot hozott nyilvánosságra vasárnap „Eljárás egy olasz polgár ellen” címmel, amelyben rekonstruálta a 2019 nyarán történteket. Matteo Salvini megjegyezte, nem az egyetlen belügyminiszter volt, aki visszatartotta a civilhajókat, hasonlóképpen járt el baloldali utódja, Luciana Lamorgese is, mégsem indult ellene bírósági eljárás. Az ügy óráról órára növeli a feszültséget kormány és ellenzék, valamint a kormány és az ügyészségek között. Giorgia Meloni miniszterelnök teljes szolidaritásáról biztosította Salvinit, aki jelenleg a közlekedési és infrastrukturális tárcáért felelős. Meloni szombaton „súlyos precedensnek” nevezte, hogy az ügyészség bűncselekménynek nyilvánította az olasz határok védelmének kötelességét az illegális migrációval szemben. Vasárnap Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter hangoztatta, hogy Matteo Salvini az ország védelmében cselekedett. „Az akkori kormány politikai irányát követte (..) helyes védelmezni az igazságszolgáltatás függetlenségét, de azt nem árnyékolhatja be politikai bosszú”. A kérdésben még Elon Musk is véleményt mondott: az amerikai vállalkozó őrülteknek nevezte az ügyészeket. Az olasz bírók és ügyészek szövetsége (ANM) vasárnap „bomlasztó reakcióként” minősítette a Liga és a kormány politikusai kijelentéseit. A baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára, Elly Schlein szerint a jobboldal nem tesz mást, mint folyamatosan támadja az ügyészeket. Matteo Salvini 2018 és 2019 nyara között volt az Öt Csillag Mozgalom és a Liga alkotta kormány belügyminisztere. Elsőként a migránsokat egy mentési műveletben fedélzetére vevő Diciotti katonai hajótól tagadta meg a kikötési engedélyt, de a palermói ügyészség nem indított eljárást. 2019-ben a szintén migránsokkal érkező Gregoretti katonai hajót tartóztatta fel, a vizsgálóbíró azonban felmentette a minisztert. A következő hónapokban várható elsőfokú ítélet nem lesz jogerős, de negatívan befolyásolhatja Matteo Salvini kormányzati és pártvezetői szerepét. Salvini jövő tavaszra halasztotta a párt eredetileg most őszre tervezett elnökújító kongresszusát. A Liga október 6-án tartja hagyományos országos találkozóját Pontidában, ahova az európai jobboldal vezetőit is várják.