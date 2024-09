Linda Thomas-Greenfield megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja a Biztonsági Tanács összetételének átalakítását, és bejelentett három új amerikai javaslatot a reformot illetően. Eszerint az Egyesült Államok támogatja azt, hogy Afrika két állandó taggal rendelkezzen, valamint azt is, hogy a fejlődő kis szigetországok csoportja egy választás útján odaítélt helyet kapjon. Jelezte azt is, hogy országa kész lépéseket tenni a reform előmozdítása érdekében, és egy szövegtervezet alapján egyeztetéseket kezdeményez, ami alapja lehet az ENSZ Alapokmány módosításának.

A diplomata emlékeztetett: Joe Biden elnök két évvel ezelőtt támogatta azt az elképzelést, hogy a Biztonsági Tanács állandó tagjainak számát bővítsék afrikai, latin-amerikai és karibi tagországokkal, a régóta tervezett, indiai, japán és német tagságon túl.

ORFK: több mint 11 600-an érkeztek Ukrajnából szerdán

Az ukrán-magyar határszakaszon 5736-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5868-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 41 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Ez történt szerdán: