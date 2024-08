Maruzsa Zoltán megköszönte az intézményvezetők kitartását, türelmét, és azt, hogy mindannyian „jó iskolát akarnak csinálni a saját intézményükből”.

Felidézte azt is: nem volt könnyű az elmúlt időszakban igazgatónak lenni, „volt járvány, tüntetés, sztrájk, munkaerő-problémák, anyagi és infrastrukturális nehézségek", de a kollégák ezeket mind megoldották.” Abban bízom, hogy a most induló ciklus nyugodtabb lesz – folytatta, hozzátéve: „hinni kell és hinni lehet is a jóban”.