Zavargások és erőszakos tüntetések országszerte Több embert is letartóztattak, amikor Franciaország-szerte erőszakos zavargások törtek ki vasárnap, miután a választások első fordulójában a jobboldali Nemzeti Tömörülés végzett az élen. A rendbontásokban több rendőr is megsérült – tudósított a Magyar Nemzet. A beszámoló szerint több francia városban is erőszakos zavargások törtek ki a parlamenti választások első fordulója után vasárnap. A jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) országos szinten hatalmas győzelmet aratott, ez váltotta ki a szélsőbaloldali aktivisták és az RN-ellenes szavazók haragját, akik az utcára vonultak. Franciaország különböző városaiban számos tüntetést szerveztek, hogy elítéljék a szerintük „szélsőjobboldali” párt térnyerését. A Valeurs actuelles francia lap rendőrségi források alapján arról ír, hogy a tüntetések számos helyen csaptak át erőszakba. Lyonban és Bordeaux-ban barikádokat emeltek a rendőrök ellen az erőszakos tüntetők, akiket lövedékekkel és petárdákkal fogadtak. Lyon: les partisans du #NouveauFrontPopulaire construisent des barricades #legislatives2024 pic.twitter.com/IfUdcfcMwi — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) June 30, 2024 A nantes-i Place Salengro téren a rendőröket szintén petárdákkal és tűzijátékkal lőtte a mintegy 600 fős tömeg. Az aktivisták szemeteskukákat gyújtottak fel, kirakatokat törtek be, három rendőr könnyebben megsérült. A cikk folytatásáért kattintson IDE.