– A magyar elnökségnek a felelőssége azon dolgozni, hogy Európa se maradjon le, ezért van a békemisszió. November után békepárti korszak következik, előre kellene gondolkodnia Európának. A békemisszió kapcsán közölte, hogy nagyon sok ellenfele van a békemissziónak, akik mindent megtesznek az ellen.

A Donald Trump elleni merényletkísérlet kapcsán kiemelte, hogy a háborús erők megpróbálják letakarítani a békepárti erőket.

A miniszterelnök ismertette, hogy Donald Trumppal gazdasági kérdésekről is beszélt a múlt heti találkozójukon, és volt néhány olyan pontja a programjának, amit örömmel hozna Magyarországra. Ilyen például az, hogy a borravalót nem fogják adóztatni.

– A versenyképesség, az iparfejlesztés áll az amerikai elnök programjának középpontjában. Családpolitikával, migrációval kapcsolatban pedig Magyarországnak van tekintélye – ismertette.

Orbán Viktor szólt a szolnoki kalandparkban történt gyermekbántalmazási esetről is, ahol egy férfi olyan erővel rúgott egy kisfiúba, hogy az megpördült a levegőben, és arcra esett. A miniszterelnök elviselhetetlennek és tűrhetetlennek nevezte az esetet, amely következményekért kiállt. – Nekem is van öt gyerekem, akiket táborba adtam nyaranta. Nem kell túlbonyolítani a dolgot: tudom, hogy ki szervezi a tábort, és ez az ember, a szervező felelősséggel tartozik érte. Gondoskodik róla, vigyáz rá, és a gyerek hasznosan tölti el az idejét. Ilyen egyszerűen nem fordulhat elő – szögezte le Orbán Viktor, majd azzal zárta: a kormánynak az a dolga, hogy aki nem tud ennek a felelősségnek megfelelni, az ne szervezzen tábort. – Ilyen emberekre nem akarjuk és nem is fogjuk rábízni a gyermekeinket – szögezte le interjújának végén a kormányfő.