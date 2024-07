Elfogadja a Kúria újbóli döntését Vitézy Dávid Bárhogy dönt is a Kúria a megismételt eljárásában az Alkotmánybíróság (Ab) pénteki döntése után, a törvényben szabályozott jogorvoslati folyamat eredményeként így létrejövő végleges jogerős eredményt természetesen elfogadja – írta Vitézy Dávid pénteken a Facebook-oldalán. A második helyen végzett főpolgármester-jelölt úgy fogalmazott: Karácsony Gergely főpolgármester egy hete "független magyar bíróságként" jellemezte a Kúriát, ezért bízik benne, hogy az Ab döntése alapján következő újabb kúriai eljáráshoz is hasonló higgadtsággal viszonyul majd. „Magam részéről biztosan így fogok, és türelemmel várom a Kúria újbóli eljárását és döntését”, hiszen a mostani jogorvoslati folyamat bár hosszadalmas, de a választási eljárásról szóló törvény által megszabott, minden magyar település önkormányzati választására vonatkozó jogorvoslati határidők és keretek között történik – írta. Bejegyzésében Vitézy Dávid – aki az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület jelöltjeként indult a választáson – kitért arra: öt százezrelék különbséget jelent a 41 szavazat, amely a két főpolgármester-jelölt között volt, Magyarországon ilyen szoros választási eredmény ekkora szavazatszám mellett még sosem született – hangsúlyozta, hozzáfűzve, a rendkívül szoros eredmény miatt az összes főpolgármester-jelöltre leadott szavazat újraszámlálásának indokoltságáról is újból döntenie kell a Kúriának. Az érvénytelen szavazatok közül 2,3 százalék lett mégis érvényes, miután ezeket a Nemzeti Választási Bizottság újraszámlálta. Megállapították, hogy a korábbi választásokhoz képest változatlan szabályok ellenére tévesen nyilvánítottak érvénytelennek több mint ötszáz szavazatot, amelyek között mindhárom főpolgármester-jelöltre leadott érvényes szavazatok voltak. Így csökkent a különbség 41 szavazatra – emlékeztetett Vitézy Dávid. Ennyire szoros eredmény és ahhoz képest ilyen magas tévesztési arány az érvénytelen szavazatok megítélésében együttesen a világ bármely fejlett demokráciájában teljes újraszámláláshoz vezetne. Más kérdés, hogy jó eséllyel nem csak négy-öt héten át húzódó és soklépcsős jogorvoslati folyamat eredményeképpen – tette hozzá bejegyzésében.