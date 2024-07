Az elnök mellé tizennégy alelnököt, továbbá öt háznagyot is választottak a héten, és bár a Patrióták frakció méreténél fogva két alelnöki helyre is igényt tarthatott, a nagyobb pártcsaládok a szabályokkal és a szokásjoggal szembe menve életbe léptették a politikai karantént, így végül egy fontos pozíciót sem szerzett a képviselőcsoport. A Patrióták – mint az EP harmadik legnagyobb létszámú frakciója – két EP-alelnöki helyre is jogosult lett volna, a szavazatok alapján azonban végül egyet sem szereztek, és a háznagyi pozíciót sem kapta meg a képviselőcsoport magyar jelöltje.