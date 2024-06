Ha Magyar Péter hatalomra kerül, több jogot kap az LMBTQ-közösség

– állították többen is azok közül, akiket a Budapest Pride-on kérdezett meg Magyar Péterről a Magyar Nemzet stábja, amelynek tagjai a Momentum, a Párbeszéd–Zöldek és a Demokratikus Koalíció képviselőivel is találkoztak, így többek között Fekete-Győr Andrással, Hajnal Miklóssal, valamint Kerpel-Fronius Gáborral és Tordai Bencével is.

Karácsony Gergely, főpolgármester szerint többlet támogatásokat kell adni az LMBTQ közösségnek, Tordai Bence pedig arról beszélt, hogy ezt a felvonulást a gyerekeknek is látniuk kell.