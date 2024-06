Karikó Katalin és Krausz Ferenc tiszteletére emlékérmét bocsátott ki az MNB A tavaly Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalin biokémikus és Krausz Ferenc fizikus tiszteletére emlékérmét bocsátott ki kedden a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az MNB a két magyar Nobel-díjas tiszteletére 7500 forint névértékű ezüst és 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsátott forgalomba a magyar származású Nobel-díjasok előtt tisztelgő sorozatában. Matolcsy György, az MNB elnöke a budapesti kibocsátási ünnepségen tartott beszédében méltatta a két magyar tudós világviszonylatban is kiemelkedő teljesítményét. Mint mondta, 1901 óta nem történt meg, hogy egyszerre két magyar kap Nobel-díjat, és tavaly először kapta meg az elismerést magyar női tudós. Matolcsy György szerint a jegybank közössége a társadalomtudományban tevékenykedik, a társadalomtudomány, azon belül a közgazdaságtudomány a pénzpolitikát próbálja a természettudományok szintjére emelni. Ezért is példaképek ők számunkra - tette hozzá. Karikó Katalin az ünnepségen nagy megtiszteltetésnek nevezte - és mint mondta, soha nem álmodott arról -, hogy az MNB egyszer érmét bocsát ki az arcképével és nevével, mint ahogy arról sem álmodott, hogy Amerikába kerül, vagy hogy Nobel-díjas tudós lesz. Krausz Ferenc az ünnepségen szintén nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy Neumann János vagy Gábor Dénes után most az ő arcképe és neve jelenik meg emlékérmén. Velük egy kategóriába kerülni hatalmas megtiszteltetés, mindez megindító, megható és egyúttal zavarba hozó - mondta, megjegyezve, Karikó Katalinnal dolgozni fognak azon, hogy méltók legyenek rá. Az emlékérméket három grafikusművész tervezte, és limitált, hat-hatezer példányban jelennek meg, az ezüst érmék tükörfényes, a színesfém változatok selyemfényes kivitelben. Az érmék szerdától a Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül érhetők el. Az ezüst érmék - a rendelkezésre álló készlet erejéig - három hónapig, a színesfém változatok egy évig névértéken vásárolhatók meg. Az ünnepélyes kibocsátáson Karikó Katalin és Krausz Ferenc az érmékből tiszteletpéldányt, valamint az aranyból készült próbaveret egy-egy példányát vehették át. Az MNB 2012-ben indította el a magyar származású Nobel-díjasok sorozatát. A MNB történetében kiemelkedően fontos szerepet tölt be 2024-es év: a független nemzeti bank megalakulásának 100. évfordulóját egész éven át tartó programsorozattal, az évfordulóhoz és a jegybank történetéhez méltó eseményekkel ünneplik - hangzott el az ünnepélyes kibocsátáson.